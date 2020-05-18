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Alman federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp

Almanya Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, tüm devlet kurumlarına bir mektup yollayarak federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyardı. WhatsApp, mesajların paylaşıldığı iddiasını reddetti.

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Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre; Federal Veri Koruma Komiseri Ulrich Kelber, tüm devlet kurumlara bir mektup yollayarak federal yetkilileri WhatsApp kullanmama konusunda uyardı.

Facebook’a ait olan WhatsApp’ın federal yetkililer tarafından kullanımının mümkün olmadığını belirten Kelber, "Her seferinde mesaj gönderildiğinde WhatsApp, Facebook tarafından iletilen meta verileri elde ediyor" uyarısında bulundu.

Habere göre; Alman yetkili, sonuçta şirketin IP adresine, konum verilerine, akıllı telefon ve işletim sistemi hakkındaki bilgilere veya mesajın gönderildiği tarih ve saat bilgilerine ulaşabileceğini; uzmanların ise bu bilgiye göre iş, mali durum, hobiler ve hastalıklar gibi bilgileri de dahil ederek kullanıcı profili oluşturabileceğini vurguladı.

Diğer yandan gazeteye konuşan bir WhatsApp yetkilisi, kullanıcı verilerinin Facebook’a iletilmediğini ifade etti.

"WhatsApp, mesajların varsayılan olarak şifrelenmiş oldukları için onları okuyamaz" diyen yetkili, mesajların sadece birbirleri ile mesajlaşan kişiler tarafından okunabildiğini; WhatsApp, Facebook ya da diğer kişilerin mesajlara erişimi olmadığını sözlerine ekledi.

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