HABER /  SAĞLIK
ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Mayıs Pazartesi)

Türkiye'de son 24 saatte 1.158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 31 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 150.593, toplam can kaybı 4.171 oldu; 1.615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111.577'ye ulaştı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 18 Mayıs Pazartesi günü 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 25.141 test yapıldı ve bu kapsamda 1.158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 31 hasta vefat etti, 1.615 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 1.650.135, toplam vaka sayısı 150.593, toplam vefat sayısı da 4.171'e ulaştı.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463, iyileşen hasta sayısı 111.577 oldu.

"Verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım" paylaşımında bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Muş'ta bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı kaç gün? Erdoğan açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ülkesinin koronavirüs mücadeledeki tutumunu savundu
Iğdır Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş tutuklandı
ABD'de koronavirüs salgınında dikkat çeken gelişme
Kırıkkale'de yapılan göçük ihbarına giden ekipler şaşkına döndü
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Beyoğlu'nda 2 ay önce yanan binada yanmış kafatası bulundu
Kars'taki operasyonda bir askerimiz şehit oldu
İstanbul'a giriş çıkış ne zaman kalkıyor? Takvim ortaya çıktı işte tarih
Kadir gecesi mesajları resimli Kadir gecesi sözleri-2020 yeni
İstanbul Valiliği'nden Kız Kulesi'nde Emre Aydın konseri
İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlar denize koştu izin günü manzarası
Yorumlar