Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Mayıs Pazartesi)

Türkiye'de son 24 saatte 1.158 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 31 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 150.593, toplam can kaybı 4.171 oldu; 1.615 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 111.577'ye ulaştı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 18 Mayıs Pazartesi günü 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 25.141 test yapıldı ve bu kapsamda 1.158 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 31 hasta vefat etti, 1.615 hasta ise iyileşti.

Toplam test sayısı 1.650.135, toplam vaka sayısı 150.593, toplam vefat sayısı da 4.171'e ulaştı.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 903, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 463, iyileşen hasta sayısı 111.577 oldu.

"Verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından, "Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım" paylaşımında bulundu.

Yoğun bakıma ve solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarımızın sayısı azalmaya devam ediyor. Vaka sayısı öngörülebilir düzeyde seyrediyor. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Yarın evde kalalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/miIv9n6RP1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 18, 2020