HABER /  EKONOMİ
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Koronavirüsle mücadele sürecinde 11.5 milyar lira destek! Bakan Selçuk açıkladı

ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı'yla ilgili "Kovid-19'la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11.5 milyar lira destek sağladık" açıklaması yaptı.

Abone ol

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal destek programının 1. fazıyla 2 milyon 111 bin 254 haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, 2. fazıyla 2 milyon 316 bin 10 haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira, 3. fazıyla 1 milyon 13 bin 287 haneye 1 milyar 13 milyon 287 bin lira ödendiğini belirtti.

11.5 milyar lira destek

Selçuk, şunları kaydetti: Kısa çalışma ödeneğiyle 3 milyon 50 bin 854 çalışana 4 milyar 855 milyon 413 bin 106 lira, nakdi ücret desteğiyle 878 bin 614 çalışana 441 milyon 169 bin 757 lira, işsizlik ödeneğiyle 591 bin 894 kişiye 730 milyon 894 bin 637 lira ödeme yapıldı. Kovid-19'la mücadele sürecinde dönemsel ihtiyaç sahiplerine 11.5 milyar lira destek sağladık.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD'deki koronavirüs aşı çalışmasının ilk etabından olumlu sonuç alındı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları koronavirüs kaynaklı ölümleri önlemenin yolunu buldu
Mehmet Y. Yılmaz ve Şirin Payzın'a tepki: Tahammülümüz kalmadı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Müyesser Yıldız'a sert tepki
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Mayıs Pazartesi)
Muş'ta bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Alman federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp
ÖNCEKİ HABERLER
Yaşlanmayı hızlandıran ürünler açıklandı! Ultra işlenmiş gıdalar
İstanbul'da sarkıntılık kavgasında araya giren kadın hayatını kaybetti
Almanya'da kilisede cuma namazı! Dikkat çeken görüntüler
KPSS 2020 başvuru tarihleri belli oldu
ABD'den Dünya Sağlık Örgütüne suçlama
19 Mayıs ne kandili Diyanet yarın kandil mi var?
Yorumlar