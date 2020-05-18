ABD'deki koronavirüs aşı çalışmasının ilk etabından olumlu sonuç alındı
ABD Massachusetts merkezli biyoteknoloji firması Moderna, üzerinde çalıştıkları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 1. faz klinik deney aşamasında, insan vücudunda Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardıklarını duyurdu.
ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalıştıkları aşının ilk klinik deneylerde 'olumlu' sonuç verdiğini açıkladı.
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Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ile yakından çalışan Massachusetts merkezli Moderna, Kovid-19 aşısı konusunda umut vadeden bir açıklama yaptı.
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Üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasının geçildiği belirtilen açıklamada; bu deneylerde aşının insan vücudunda Kovid-19'u geçiren kişilerin vücudundakine benzer bağışıklık üretmeyi başardığı ifade edildi.
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Açıklamada; 1. faz klinik deneyin 8 kişi üzerinde yapıldığı, aşı verilen kişilerin vücudunda Kovid-19'u atlatan kişilerin seviyesinde ya da daha üst seviyede antikor gözlendiği aktarıldı.
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