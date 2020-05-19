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Mehmet Y. Yılmaz ve Şirin Payzın'a tepki: Tahammülümüz kalmadı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın eşi Şule Özdin Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun, sosyal medya hesaplarından gazeteciler Mehmet Y. Yılmaz ve Şirin Payzın'a tepki gösterdi.

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AK Parti tarafından hazırlanan sosyal medyayı kişilik haklarına saygısızlık ve hakaret alanı olmaktan çıkarmayı hedefleyen "Sosyal Medya Etik Kuralları" ile ilgili eleştirilerde bulunan Mehmet Y. Yılmaz ve Şirin Payzın'ın paylaşımları gündem oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın avukat eşi Şule Özdin Ünal ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun sosyal medya hesaplarından 2 isme tepki göstererek ayrımcı ve cinsiyetçi söylemlerle mücadele edeceklerini söyledi.

"Tahammülümüz kalmadı"

Fatmanur Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Bir kadının, bir annenin ve onun nezdinde bütün toplumun bu şekilde incitilmesi nefret suçudur. Nefret suçlarına toplum olarak tahammülümüz kalmadı. Bütün kadın derneklerini ve hak mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarını bu ağır ihlali kınamaya davet ediyorum.

"Sonuna kadar mücadele edeceğim"

Şule Özdin Ünal, şunları yazdı: "Bir avukat olarak yasal yollarla sonuna kadar mücadele edeceğim" diyerek “Sosyal medya etik kuralları” konu başlığı sizin zihninizde “mesela karılarını dövüyorlar mıdır?”pespayeliğine nasıl evrildi? Eğer kötülük sıradanlaşıyorsa; her toplumsal konu gündeme geldiğinde bunu bir şekilde muhatabınızın özel hayatı ile ilişkilendirdiğiniz, düşmanı olduğunuz bir gruba saldırı aracına dönüştürdüğünüz, kişiselleştirdiğiniz için sıradanlaşıyor. Sözde kadın haklarını savunup kendi mahallenizden olmadığını düşündüğünüz kadınları aşağılayarak, nefret diliniz ve önyargınızla bunu siz yapıyorsunuz, başkası değil...

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