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İstanbul'da sarkıntılık kavgasında araya giren kadın hayatını kaybetti

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İSTANBUL'da sarkıntılık yaptığı kadının eşiyle madde bağımlısı şahıs arasındaki tartışma kavgaya dönüştü, araya girmek isteyen kadın kurşunun hedefi oldu.

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Olay, gece saatlerinde Beykoz, Çamlıbahçe Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre belediyede temizlik biriminde çalışan Y.K.'nın eşi G.K'ye sarkıntılık yapan madde bağımlısı Ş.U. ile Y.K. arasında tartışma çıktı.

İki tarafında silahlı olduğu sözlü tartışma kısa sürede büyüdü ve silahlar çekildi. Ş.U.'nun silahından çıkan kurşun araya giren bir çocuk annesi G.K'ye isabet etti. Ağır yaralanan kadın kurtarılamazken olay yerinden silahla kaçan Ş.U'yu yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri seferber oldu ancak...

Ş.U.'nun evinin bahçesinde meydana gelen olayda kurşunların hedefi olan talihsiz kadın için mahalle sakinleri seferber oldu. Bir vatandaşın arabasıyla Beykoz Devlet Hastanesi'ne götürülen kadın yaşam savaşını kaybetti.

'Olay Yeri İnceleme' gündüz yapılacak

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olay yerinin yeşillik alan olması ve karanlık olması nedeniyle Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışmalarına gün aydınlanınca devam edecek. Olay yerine gelen savcının talimatıyla olay yerinde ve çevresinde polis ekipleri gece boyunca nöbet tuttu. Görgü tanıkları ifadesi alınmak üzere Beykoz Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Gece saatlerinde meydana gelen olayı anlatan Hikmet Sekil, "Bizim kiracımızdı. Şu an ne yaşanmış, nasıl olmuş inan bilmiyorum. Sadece olayı duyduk, çocuklarım haber verdi o an dışarıdaydım geldim ama olaya vakıf değilim. Duyduğumuza göre arabayla buradan götürmüşler, sadece olayı duyduk ama içeriğini bilmiyorum" dedi.

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