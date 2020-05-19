Jülide Ateş'ten Ece Üner'e bomba yanıt! 'Yerime Türkiye Güzeli geldi demiş'
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner söyledikleri ile Jülide Ateş fena kızdırdı. Instagram hesabından birçok fotoğraf payalaşan Jülide Ateş, Ece Üner'e cevabını verdi.
Armağan Çağlayan, geçtiğimiz haftada YouTube'da yayımladığı ''Gör Beni'' programına Ece Üner'i konuk aldı. Zaman zaman sivri diliyle sosyal medyanın gündemi haline gelen Ece Üner, bu kez programda söyledikleriyle ortalığı salladı.
Program esnasında bir dönem kendisi gibi Show TV Ana Haber Bülteni sunucusu olan Jülide Ateş ile ilgili anlattıklarıyla da Armağan Çağlayan'ı kahkahalara boğan Üner, Ateş'i oldukça kızdırdı. Üner, Ateş'le ilgili olarak şunları anlattı:
"2014'te ilk Show Ana Haberi sunmaya başladığımda gençtim, yaşım küçüktü. Çok röportaj talebi geliyordu ve röportajlarda şöyle diyordum: 'Nevşin Mengü, şu, bu, biz alandan geliyoruz. Bir gün Alibeyköy su baskınında, ertesi gün depremde, ertesi gün savaşta, cephede. Artık öyle Türkiye güzeli olup haber sunmak yok' dedim, iki hafta sonra Jülide Ateş geldi yerime. Ben yerleri süpürerek çıktım."
Ece Üner'in kendisini sahadan gelmeyen olarak yorumlaması ise Jülide Ateş'i sinirlendirdi ve Instagram hesabından sahada habercilik yaptığı yıllara ait fotoğrafları paylaşarak şunları yazdı: