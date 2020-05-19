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İçişleri Bakanı Soylu'dan Müyesser Yıldız'a sert tepki

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör sempatizanı Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'a 'Çemçe Grubu' ile ilgili yaptığı paylaşımla ilgili sert tepki gösterdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Çemçe Grubu' üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan Oda TV'li Müyesser Yıldız'a sert tepki gösterdi.

Bakan Soylu, Müyesser Yıldız'a ithafen, "Çemçe Grubunun itlafına bir PKK, bir sen üzülmüşsün. Kahramanlarımız bugün o bölgeye yeni sızmayı 10 metrede çatışma ile teröristleri yok ederek engelledi. Benim üzüntüm PKK seviciliğin değil, devlet gömleği giymiş pespayelerle iş tutmandır" ifadelerini kullandı.

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