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Almanya'da kilisede cuma namazı! Dikkat çeken görüntüler

ALMANYA 'da, kononavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar kapsamında iki ay önce toplu ibadetlere kapatılan ibadethaneler açıldı. Bir kilise, namaz kılmak isteyenlere kapılarını açtı.

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Berlin'deki bir kilise ise, korona günlerinde Ramazan ayı boyunca daha fazla ibadet mekanı sunabilmek amacıyla Müslümanlara kapılarını açtı.

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması koşuluyla sabah, öğle ve ikindi namazları toplu olarak kılınabilecek.

Kilisede, ayrıca cuma namazlarına da izin çıktı. Kiliseye gelen kadın ve erkekler beraber namaz kılabiliyor...

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