HABER /  YEREL
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan

Yer Karaman! Tutuklanan 16 yaşındaki genç cezaevine götürülürken firar etti

ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

KARAMAN'da adliyeden cezaevine götürülürken firar eden 16 yaşındaki Y.B.'nin yakalanması için kent genelinde arama çalışmaları başlatıldı.

Abone ol

Karaman'da tüfekle ateş açtığı T.S.'yi yaralayan ve bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.B. adliyeden cezaevine götürülmeye çalışılırken polisin elinden kaçtı.

Av tüfeğiyle yaraladı

Olay, cumartesi günü akşam saatlerinde Gazi Dükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde meydana geldi. Y.B., av tüfeğiyle T.S.'nin bulunduğu eve gelip ateş açtı. Açılan ateş sonucu kalçasından yaralanan T.S., sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. T.S. tedavisinin ardından taburcu oldu.

Polisin elinden kaçtı

Polis, saldırının ardından kaçan Y.B.'yi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Y.B., yapılan sorgulamanın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.B., adliyeden çıkarılıp, sağlık kontrolünden geçirilmek için hastaneye götürüldü.

Sağlık kontrolünün ardından iddiaya göre kelepçesiz halde araca bindirilip cezaevine götürülmek istenen Y.B., polisin elinden kaçtı.

Yaşanan kovalamacanın ardından Y.B. izini kaybettirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polis, kent genelinde Y.B.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri ABD'deki koronavirüs aşı çalışmasının ilk etabından olumlu sonuç alındı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim insanları koronavirüs kaynaklı ölümleri önlemenin yolunu buldu
Mehmet Y. Yılmaz ve Şirin Payzın'a tepki: Tahammülümüz kalmadı
İçişleri Bakanı Soylu'dan Müyesser Yıldız'a sert tepki
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (18 Mayıs Pazartesi)
Muş'ta bir ailenin verdiği iftar yemeğinde 13 kişiye koronavirüs bulaştı
Alman federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsle mücadele sürecinde 11.5 milyar lira destek! Bakan Selçuk açıkladı
Yaşlanmayı hızlandıran ürünler açıklandı! Ultra işlenmiş gıdalar
İstanbul'da sarkıntılık kavgasında araya giren kadın hayatını kaybetti
Almanya'da kilisede cuma namazı! Dikkat çeken görüntüler
KPSS 2020 başvuru tarihleri belli oldu
THY tarihi uçuş Samsun bileti alma ekranı girişi 19 Mayıs 2020
Yorumlar