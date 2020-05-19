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Kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralı! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü açıkladı

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Kontrollü sosyal hayatın 5 kuralını paylaşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Zorunlu değilse evden çıkma. Dışarıya çıktığında kapalı ortamlardan uzak dur. Diğer insanlarla sosyal mesafeni koru. Toplumda maskeni usulüne uygun şekilde tak. El hijyenine dikkat et" uyarısı yaptı.

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, kontrollü sosyal hayat ile ilgili vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"19 Mayıs 1919, ulusun makus talihinin değişmesi için ilk adımın atıldığı tarihtir. İçinde bulunduğumuz bu zor günleri aşmak için kenetlenerek, aynı ruhla küresel tehdide karşı ulusal mücadelemizi zaferle sonlandırmalıyız." diyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, "O gün yaptık, yine yapacağız. Az kaldı, gayret!" diye konuştu.

"Tümüyle bu atağı sonlandıralım"

"Bugüne kadar salgın kontrol altında tutuldu. Dişimizi sıkıp, tedbiri elden bırakmayalım ve tümüyle bu atağı sonlandıralım." ifadelerini kullanan Prof. Özlü, "Kontrollü sosyal yaşamı başarabilirsek, salgını tekrar başlatmadan her şey normale dönmeye başlayacak." dedi.

Kontrollü sosyal yaşamın 5 kuralı

Kontrollü sosyal hayatın 5 kuralını vatandaşlarla paylaşan Prof. Tevfik Özlü, şunları kaydetti:

Zorunlu değilse evden çıkma. Dışarıya çıktığında kapalı, havasız, kalabalık ortamlardan uzak dur; tenhada, açık havada kal. Her koşulda diğer insanlarla sosyal mesafeni koru. Toplumda maskeni usulüne uygun şekilde tak. El hijyenine dikkat et.

"Hayatımızı virüsten geri almanın şu anda tek yolu"

Bu 5 kurala dikkat ederek işimize, gücümüze dönebilir; hayatımızı normale getirebilir ve bunu yaparken de ikinci bir atağa neden olmayız. Hayatımızı virüsten geri almanın şu anda tek yolu bu.

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