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Okullar Eylül ayına kadar tatil! Servis ücretleri geri ödenecek mi?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs nedeniyle kapalı olan okulların Eylül ayında açılacağını duyurdu. Yüzbinlerce veli peşin ödedikleri ancak çocukları okula gitmediği için kullanmadıkları servis ücretlerini geri alıp alamayacağını merak ediyor.

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Okullar Eylül ayına kadar açılmayacak. Haliyle öğrencilerin de servisleri Eylül ayına kadar kullanmayacağı kesinleşti. Şimdi binlerce veli, peşin olarak ödedikleri servis paralarını geri alıp alamayacağı sorusuna cevap arıyor. Servisçiler Odası Başkanı Hamza Öztürk, servis paralarının geri ödenip ödenmeyeceğini açıkladı. 

Para elbette iade edilecek ama!

Servisçiler Odası Başkanı Öztürk, katıldığı canlı yayında, servis ücretlerinin iade edilip edilmeyeceğine ilişkin bur soru üzerine şöyle konuştu: "Para elbette iade edilecek. Para servisçilerde değil ama para ya okullarda ya da özel okulların taşıma işini organize eden firmalarda."

Servisçilerde para yok

"Servisçilerde para yok. Özel okul sahiplerinin dernekleri açıklama yaptı. Servis ücretleri, yemek ücretleri iade edilecek. Bu konuda elbette bir hazırlık içindeler."

Servisçiler de işsizlik maaşı bekliyor

Salgınla mücadele sürecinde servisçilere ekonomik olarak yardım sağlanmadığını belirten Hamza Öztürk, "Biz servisçilerin sorunu ne olacak? Servisçiler 2 aydır kepenk kapatmış durumda. Ekonomik paketlerden istifade edemedik. Servisçilerin böyle bir istifadesi yok. Biz bunun için yetkililerden ekonomik olarak destek bekliyoruz. Bir takım çalışmayan kişilere işsizlik maaşları ödendi, kısa çalışma ödenekleri sağlandı. Servisçilerin böyle bir destekten yararlanması söz konusu değil. Bize de işsizlik maaşı gibi bir maaş ödenebilir. Bu konuda ciddi bir çözüm bekliyoruz." dedi.

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