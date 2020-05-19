Korona günlerinde Avrupa'da online çocuk istismarında patlama yaşandı!

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle insanlar evlerinde karantinada kalırken Avrupa Birliği’nde online çocuk istismarı artış gösterdi. Okullar açılıp öğretmenler çocuklarla konuştuğunda sayının daha da artması bekleniyor.

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Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) Direktörü Catherine De Bolle’nin AB Parlamentosu’nda verdiği bilgiye göre Covid-19 döneminde evden çalışma ve alışveriş de dahil olmak üzere internette geçirilen vakit arttığından siber suçlarda belirgin bir artış yaşandığını açıkladı. De Bolle “En çok endişe veren ise internette çocuk cinsel istismar malzemeleri arayan kişilerin artması oldu.” dedi.

27 üye ülkede pedofili faaliyeti arttı

Belçika Polisi Eski Başkanı De Bolle, 27 üye ülke tarafından bildirilen pedofil (sübyancılık) faaliyetlerinin arttığını bildirdi. Yasa dışı sitelere giriş yükselirken kapatılan, çocuk seks malzemelerinin değişimine yönelik online platformların sayısı da arttı.

Okullar açılınca sayı daha da artacak

De Bolle Avrupalı vekillere yaptığı açıklamada “Çocuklar okula gidip öğretmenleriyle konuşmaya başladığı zaman durumun daha da netleşmesini bekliyoruz.” diye konuştu.

Avrupa’da birçok ülkede salgın nedeniyle okullar kapalı. Çağrı merkezleri salgın döneminde daha fazla çocuk istismar ihbarı aldı. Özellikle İspanya’da mart ayında bu yönde gelen uyarılarda ciddi artış yaşandı.

Çocukları istismar etme her zamankinden kolay hale geldi

Çocuk hakları derneklerinden ECPAT “İnterneti kullanarak çocukları cinsel olarak istismar etme her zamankinden daha kolay hale geldi.” uyarısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı (UNHCR), koronavirüs salgını sırasında yerlerinden edilmiş kadınların cinsiyete dayalı şiddet riskiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirmişti.