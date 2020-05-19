Cihat Yaycı'nın istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Kübra Par kulis yazdı

Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasına ilişkin kulis aktaran Habertürk yazarı Kübra Par, "Duyduğuma göre Cumhurbaşkanı Yaycı’yı korumadı çünkü meseleye askeri disiplin ve hiyerarşi çerçevesinden bakıyor." diye yazdı.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp, Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı’nın istifası tartışılmaya devam ediyor.

Hem Fetömetre hem de Libya ile deniz yetki sınırlandırma anlaşmasının mimarı olması nedeniyle kamuoyunda Yaycı'ya ilgi büyüktü.

Yaycı'nın haksızlığa uğradığını düşünenler FETÖ ile mücadeleye darbe vurulduğu görüşündeler.

Donanma Komutanlığı'ndaki ihaleye fesat karıştırmakla suçlanan Yaycı'nın aslında kamu zararı gerekçesiyle ihaleyi alan firmaya karşı direndiğini ileri sürüp kumpasa uğradığını iddia ediyorlar

Konuya ilişkin Habertürk yazarı Kübra Par, dikkat çekici bir yazı kaleme aldı. "Cihat Yaycı'nın istifasına Cumhurbaşkanı ne diyor?" başlıklı köşesinde şu ifadeleri kullandı:

Diğer rütbeli askerler de rahatsızmış

Peki ne oldu da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar böyle bir değişiklik istedi? Hulusi Akar’ın, bir süredir Yaycı’ya dair memnuniyetsizliği sır değil.

Üstelik Hulusi Akar diğer rütbeli askerlerin de Yaycı’dan rahatsız olduğundan söz ediyormuş.

Asıl dikkat çekici olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir dönem övgüyle söz ettiği Yaycı’nın görev değişikliğini onaylaması.

Belli ki Cihat Yaycı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir gerilim söz konusu değildi. Zaten Yaycı da Mehmet Metiner’e yaptığı açıklamada “İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir” diyor.

O halde Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Hulusi Akar’ın atama kararını onayladı, bu mesele yüzünden Milli Savunma Bakanı’nı karşısına almadı?

Duyduğuma göre Cumhurbaşkanı Yaycı’yı korumadı çünkü meseleye askeri disiplin ve hiyerarşi çerçevesinden bakıyor.

Attığı kimi adımların askeri disiplini zorladığı düşünülüyor

Cihat Yaycı’nın vatanperver bir insan olduğu konusunda kuşku yok, fakat son dönemde kendini öne çıkarmak için attığı kimi adımların askeri disiplini zorladığı düşünülüyor. Görev değişikliğinin ardından bazı gazetecilere bilgi sızdırması ve yazılar yazdırması da ciddi bir memnuniyetsizlik yaratmış.

Yaycı'ya dokunulmazlık payesi vermek yanlış

Aslına bakarsanız bu mesele yorumlanırken ilkesel anlamda yaygın bir hata yapılıyor. Cihat Yaycı’nın görev değişikliğine kırılıp istifa etmesi normal.

Fakat unutmayalım ki seçilmiş siyasi iradenin yasalar çerçevesinde gerekli gördüğü askeri atamayı yapması da son derece normal.

Bir güvenlik bürokratına siyasi iradeye karşı dokunulmazlık payesi verilemez. Hiçbir asker bu durumdan muaf olamaz. Bunun dışındaki tartışmalar askeri vesayet dönemlerini hatırlatır. Anti-demokratiktir."

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