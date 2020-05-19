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Maltepe’de fırıncılar, silahlı saldırıya uğradı

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İstanbul Maltepe'de ekmek dağıtan iki fırıncıya silahlı saldırı düzenlendi.

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Silahlı saldırı Bağlarbaşı, Santral Sokak’ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisinde ekmek dağıtımı yapan fırıncı K. B. ve U. B. İle bir şahıs tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

2 kişi yaralandı

Şüpheli şahıs, fırıncılara 5 el ateş ederek K. B. ve U. B.’yi yaraladı. Şüpheli olay yerinde kaçarken mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çevre hastanelere götürüldü.

Ekipler, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

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