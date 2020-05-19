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Akdeniz'de sabaha doğru art arda 6 deprem meydana geldi

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MUĞLA'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta Akdeniz'de 4.1 ile 5.6 büyüklükleri arasında 6 ayrı deprem kaydedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te 4.1, 05.44, 05.48 ve 07.15'te 4.2, 03.02'de 4.4 ve 02.22'de 5.6 büyüklüğünde 6 deprem meydana geldi. 

Depremlerin 5.71 ila 39.70 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 269 ile 320 kilometre arasında uzaklıkta gerçekleştiği belirlendi.

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