Bugün marketler saat kaçta açılacak? Marketler kaça kadar açık?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bugün yani 19 mayıs salı günü yasağın son günü. Vatandaşlar marketler saat kaçta açılacak ve saat kaça kadar açık olacak araştırması yapıyor. 19 Mayıs salı günü marlet ve bakkallar 10.00-16.00 arasında açık kalacak.

Abone ol

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde 15 ilde ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugünde devam ediyor. Vatandaşlar ise marketler bugün kaçta açılıyor sorusunun yanıtını araştırıyor.Peki bugün yani 19 Mayıs Salı günü market açık mı saat kaça açık?

19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.

Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilecek.