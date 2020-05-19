Mayıs ayı başından itibaren dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, güne değer kazanarak başladı.

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Altın fiyatları 19 Salı günü sabahın ilk saatleriyle birlikte yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

İşte, 19 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatları…

Gram altın fiyatları

Gram altın fiyatları haftaya 382 lira seviyesinden başlamıştı. Güne değer artışıyla başlayan ve bir ara 385 lira seviyesini gören gram altın fiyatı 383 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları serbest piyasada 619 lira alış ve 630 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

Yarım altın

1.239,40 - 1.260,40

Cumhuriyet altını

2.467,40 - 2.513,10