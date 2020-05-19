HABER /  EKONOMİ
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Altın fiyatları güne değer kazanarak başladı!

ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

Mayıs ayı başından itibaren dalgalı seyir izleyen altın fiyatları, güne değer kazanarak başladı.

Abone ol

Altın fiyatları 19 Salı günü sabahın ilk saatleriyle birlikte yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından merakla araştırılıyor. Peki gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

İşte, 19 Mayıs çeyrek ve gram altın fiyatları…

Gram altın fiyatları

Gram altın fiyatları haftaya 382 lira seviyesinden başlamıştı. Güne değer artışıyla başlayan ve bir ara 385 lira seviyesini gören gram altın fiyatı 383 lira seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın fiyatları 

Çeyrek altın fiyatları serbest piyasada 619 lira alış ve 630 lira satış fiyatı üzerinden serbest piyasada işlem görüyor.

Yarım altın

1.239,40 - 1.260,40

Cumhuriyet altını

2.467,40 - 2.513,10

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 19 Mayıs kutlamaları Anıtkabir’de başladı! 101. yıl coşkusu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Van'daki Vefa ekiplerinden hain PKK'ya mesaj! Asla vazgeçmeyeceğiz
Putin ve Erdoğan Esad'ın biletini kesti yerine gelecek isim belirlendi bomba iddia
Cihat Yaycı'nın istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Kübra Par kulis yazdı
Okullar Eylül ayına kadar tatil! Servis ücretleri geri ödenecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı 19 Mayıs mesajı
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı açıklaması! Dostlara müjde ak ve kara trollere...
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir gecesi belirtileri neler Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Maltepe’de fırıncılar, silahlı saldırıya uğradı
Koronavirüs zinciri böyle kırılacak! İkinci bir bayram yaşanabilir
19 Mayıs'ın kaçıncı yılı 2020 19 Mayıs'ta ne oldu önemi ve tarihi
Korona günlerinde Avrupa'da online çocuk istismarında patlama yaşandı!
Bugün marketler saat kaçta açılacak? Marketler kaça kadar açık?
Yorumlar