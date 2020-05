Van'daki Vefa ekiplerinden hain PKK'ya mesaj! Asla vazgeçmeyeceğiz

Geçtiğimiz günlerde karantina altındaki vatandaşlara yardım götürürken PKK'nın hain saldırısına uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi saldırıya uğradıkları yere yardım ulaştırıp "Şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik." mesajı verdi.

Van'da geçtiğimiz günlerde karantina altındaki vatandaşlara yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, yolda PKK'lı teröristlerin hain saldırısına uğradı. Saldırıda Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli belediye personeli, evli ve 8 çocuk babası Yıldırım Demir (65) ile yolda aldıkları Kinyas Karalıoğlu şehit oldu, belediye personeli Taner Temizel ise yaralandı.

Saldırıda HDP bağlantısı

Saldırıyla ilgili gözaltına alınan 38 kişiden 6'sının HDP Özalp İlçe Başkanı ve yöneticileri olduğu ortaya çıktı.

Mahalleye yardımlar devam ediyor

Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri ile Kızılay Van Şubesi ekipleri yeniden vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mahalleye gitti.Mahallenin girişinde jandarmanın nöbet tuttuğu alana gelen ekipler, yardımları burada bekleyen muhtar ve mahalle imamına imza karşılığı teslim etti.Yardımları alan muhtar ve beraberindekiler ise evleri tek tek dolaşarak yardımları vatandaşlara ulaştırdı.

Bu bayrağı daha ileriye götüreceğiz

Van Valiliği'ne bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Merkez Vakıf Müdürü Murat Akkoyun, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, 65 yaş üzeri kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılama adına ve bunun yanı sıra pandemi nedeniyle karantinaya alınan insanların temel ihtiyaçlarını karşılama anlamında faaliyet gösteren bir grup olduğunu söyledi.Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren ve 13 ilçe ve bağlı mahallere hizmet verdiklerini anlatan Akkoyun, şöyle konuştu:

Şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik

"Bu menfur olayın yaşandığı günde arkadaşlarımız bu mahalleye yardım getirip döndükleri sırada bu olayı yaşadılar. Yine olayı yaşayan Vefa Sosyal Destek Grubu arkadaşlarımız da yanımızda. Şu bilinsin ki; bu süreçte şehit edilen arkadaşlarımızın görevini devralmak için geldik.Bu bayrağı onlardan alarak daha da ileriye götürmek için bu çabamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu tür vahşice girişimlerin bizi yolumuzdan alıkoyamayacağının bilinmesini isteriz."

Korkmuyoruz, buradayız

Demir'in terör saldırısında şehit olduğu gün birlikte çalıştığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekibinden Yaver Akgül ise o gün yaşadıklarını anlattı.Demir ile birlikte farklı araçlarda mahalleye geldiklerini anlatan Akgül, "Karantina köyünde Valiliğin ve Kızılay’ın gönderdiği kolileri getirdik. Bırakıp dönüş yolunda geçtiğimizde bizim aracımız daha hızlıydı ve onları geçtik. Onlar geri kaldı bizden. Biz şehir merkezine vardığımızda ise o menfur olayı öğrendik. Maalesef böyle bir üzücü olay yaşandı.

Ama biz bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şekilde korkutulacaksa korkmuyoruz, buradayız. Halkımızın yanındayız. Hiçbir amaçla biz buraya gelmedik. Sadece karantinada bulunan yaşlının, çocuğun gıdasını, çocuk bezini getirdik. Bu insani bir görevdi. Yerine getirdik. Getirmeye de devam edeceğiz. Kimsenin bizi bu yoldan döndürmeye gücü yetmeyecek. Biz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Her yerdeyiz, olmaya da devam edeceğiz

Kızılay Van Şube Başkanı Uğur Demiroğlu ise, "Öncelikle şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Her yere olduğu gibi, bütün köylerimize ulaştığımız gibi bugün de Eğribelen Mahallemizdeyiz.Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlarımız, şube başkanlarımız yardımlarda bulunmak için Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte geldik. Çok üzücü bir olay, fakat biz her yerdeyiz. Tekrar şehit olan arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.