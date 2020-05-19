Türkiye'nin ilk koronavirüs raporu yayınlandı! Çok çarpıcı ayrıntılar var

Türkiye'deki salgına ilişkin yurtdışında yayınlanan ilk bilimsel makale niteliğini taşıyan 27 sayfalık araştırmanın, daha da genişletilerek asıl baskıya verilmesi için yeni kurulan Bilimsel Araştırmalar Komisyonu'nun gözetimine verildiği öğrenildi. 5 haftalık verileri içeren ve Türkiye'nin en çok hastayla yapılan ilk "korona fotoğrafındaki" detaylar özetle şöyle: