Türkiye'nin ilk koronavirüs raporu yayınlandı! Çok çarpıcı ayrıntılar var
Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'nün başkanlığındaki ekip tarafından hazırlanan Türkiye'nin Covid-19 raporuna göre en çok hastalığa 50 yaş üstü erkekler yakalandı... Yüzde 43.9'u temasla bulaştı... Koronavirüse yakalananların Yüzde 70'i kentlerde yaşıyor... Covid-19 kapanların yüzde 5.9 hiç semptom göstermedi.
Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) önemli oranda gerileten Türkiye'nin salgına ilişkin ilk bilimsel veri çalışması yapıldı. 125 hastaneden 1014 hastaya ait 6 bin veri üzerinden yapılan araştirma, İngiltere'deki önemli bir tıp dergisinin ön baskısında yayınlandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'nün başkanlığında bir ekip tarafından yapılan araştırma, 'The New England Journal of Medicine' dergisinin ön baskısında yayınlandı.
Türkiye'deki salgına ilişkin yurtdışında yayınlanan ilk bilimsel makale niteliğini taşıyan 27 sayfalık araştırmanın, daha da genişletilerek asıl baskıya verilmesi için yeni kurulan Bilimsel Araştırmalar Komisyonu'nun gözetimine verildiği öğrenildi. 5 haftalık verileri içeren ve Türkiye'nin en çok hastayla yapılan ilk "korona fotoğrafındaki" detaylar özetle şöyle:
En çok 50 yaş üstü erkek hasta
Kovid-19'a yakalanan hastaların ortalama yaşı 50. Hastalık 50 artı eksi 18 yaş aralığında görüldü. Hastalanın yüzde 54.7'sinin erkek olduğu saptandı.
Yüzde 43.9'u temasla bulaştı
Kovid-19 hastalarının yüzde 43.9'unun, virüs taşıyan bir kişiyle temasta bulunduğu ortaya çıktı.