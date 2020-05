Türkiye'nin ilk koronavirüs raporu yayınlandı! Çok çarpıcı ayrıntılar var

Yeni tip koronavirüsü (Covid-19) önemli oranda gerileten Türkiye'nin salgına ilişkin ilk bilimsel veri çalışması yapıldı. 125 hastaneden 1014 hastaya ait 6 bin veri üzerinden yapılan araştirma, İngiltere'deki önemli bir tıp dergisinin ön baskısında yayınlandı. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'nün başkanlığında bir ekip tarafından yapılan araştırma, 'The New England Journal of Medicine' dergisinin ön baskısında yayınlandı.