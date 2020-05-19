Çinli bilim insanlarının geliştirdiği Kovid-19 ilacı başarı gösterdi! Aşıya gerek kalmayabilir

Ölümcül virüsün ilk çıkış noktası olarak bilinen Çin'de bilim insanlarının geliştirdikleri yeni tip coronavisüs (Kovid-19) ilacının, salgını durdurabilecek düzeyde başarı gösterdiği açıklandı. Uzmanlar söz konusu ilaç nedeniyle 'aşıya gerek kalmayabilir' iddiasında..

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2019'un Aralık ayında Çin'de ortaya çıkarak yaklaşık 5 ay gibi bir sürede dünyanın tamanına yayılan yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele sürerken, hastalığın çözümü konusunda Çinli bilim insanlarından heyecanlandıran bir haber geldi.

Yahoo News’ta yer alan habere göre, Pekin Üniversitesi’nde yapılan çalışma kapsamında geliştirilen ilaç hastaların iyileşme dönemini kısalttı.

Diğer ilaçlardan farkı

Ancak söz konusu ilacı COVID-19’a karşı kullanılan diğerlerinden ayıran yanı bu ilacın hastalarda corona virüse karşı kısa vadeli bağışıklık kazandırması.

Araştırmayı yapan ekip adına uluslararası haber ajansı AFP’ye konuşan Sunney Xie geliştirilen ilacın hayvanlar üzerinde yapılan testlerden geçer not aldığını açıkladı.

Hayvanlar üzerinde tedavi edici özelliği kanıtlandı

Xie, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde ilacın tedavi edici özelliğinin kanıtlandığını belirtti.

Henüz insanlı deney aşamasına geçmeyen ilacın 2020’nin sonlarına doğru kullanıma hazır olacağı belirtiliyor.

5 farklı projede insanlı deneyler

Çin halihazırda 5 farklı corona virüs aşı projesinde insanlı deneylere başlamış durumda.

Ancak uzmanlar corona virüs aşısının hazır olması için 12 ila 18 aya ihtiyaç duyulabileceğini belirtiliyor.