Mansur Yavaş kaynak yaratmak için 338 ihaleyi erteledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koronavirüs salgını yüzünden ortaya çıkan ekonomik ihtiyaçları karşılamak için 338 ihaleyi ertelediği öğrenildi.

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Başkan Yavaş, "Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta park bahçe ve fen işleri olmak üzere salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz” açıklaması yaptı.

Mart ayından bugüne kadar toplam 1 milyar 702 milyon 869 bin 331 lira tutarındaki 338 ihale ertelendi.

Ertelenen ihaleler şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi: 121 adet (1.369.014.595 TL)

ASKİ: 96 adet (269.866.988 TL)

EGO: 3 adet (38.700.000 TL)

İştirakler: 118 adet (25.287.748 TL)