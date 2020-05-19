CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 19 Mayıs mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa etmesi gerekir.

Demokrasi vurgusu

İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!