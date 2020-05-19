HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

CHP lideri Kılıçdaroğlu'dan 19 Mayıs mesajı

ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Abone ol

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'

Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa etmesi gerekir.

Demokrasi vurgusu

İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun!

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri 19 Mayıs kutlamaları Anıtkabir’de başladı! 101. yıl coşkusu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Vatiyye Üssü dünya basınında! Dikkat çeken Türkiye detayı
Çinli bilim insanlarının geliştirdiği Kovid-19 ilacı başarı gösterdi! Aşıya gerek kalmayabilir
Van'daki Vefa ekiplerinden hain PKK'ya mesaj! Asla vazgeçmeyeceğiz
Putin ve Erdoğan Esad'ın biletini kesti yerine gelecek isim belirlendi bomba iddia
Cihat Yaycı'nın istifasına Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Kübra Par kulis yazdı
Okullar Eylül ayına kadar tatil! Servis ücretleri geri ödenecek mi?
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Pompeo: Türkiye ile işbirliği yapmayı sürdüreceğiz
Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısını maymunlar üzerinde denedi işte sonuç
Kanada’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 5 bin 943’e yükseldi
Bugün bankalar açık mı 19 Mayıs banka çalışma saatleri
Mansur Yavaş kaynak yaratmak için 338 ihaleyi erteledi
19 Mayıs şiirleri kısa 2 kıtalık-3 kıtalık MEB onaylı 19 Mayıs şiirleri
Yorumlar 1 yorum