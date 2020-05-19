Bakan Çavuşoğlu ile görüşen Pompeo: Türkiye ile işbirliği yapmayı sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kovid-19 salgınıyla mücadele konusunu ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pompeo, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "İşbirliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo görüşmesinde yeni tip corona virüs (Covid-19) ve bölgesel konular ele alındı.

"İşbirliği yapmaya devam edeceğiz"

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele konusunu ele aldıklarını açıkladı.

Yapılan görüşmeye ilişkin Twitter'dan açıklama yayımlayan Pompeo, "Bugün Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Covid-19'la mücadelede ABD-Türkiye işbirliğini görüşmekten memnuniyet duydum. Türk ve ABD vatandaşlarını kendi ülkelerine getirmeye ve tedarik zinciri konularında işbirliği yapmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

"Türkiye'ye teşekkür etti"

Bakanlık Sözcüsü Morgan Ortagus da ikili arasında yapılan görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada salgınla mücadelede NATO'nun rolüne de vurgu yapıldığını belirten Ortagus, "Bakan Pompeo bunun yanı sıra cömert kişisel koruyucu ekipman bağışları için de Türkiye'ye teşekkür etti. Ayrıca Bakan Pompeo ve Bakan Çavuşoğlu ekonomik ve güvenlik konularındaki ikili ilişkileri ele aldı" değerlendirmesine yer verdi.