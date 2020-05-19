Çin'de vahşi hayvan ticaretine karşı bir hamle daha

Koronavirüs salgını sonrası çok tepki çeken vahşi hayvan ticaretine yeni kurallar getirmek isteyen Çin, çiftçilerin ellerindeki hayvanları satın almaya hazırlanıyor. Çiftçilere yapılacak yardımları onları besi hayvancılığına ya da çay ekimine teşvik etmek amaçlanıyor.

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Pek çok hayvanın eti için yetiştirildiği Çin’de, salgının vahşi hayvan pazarlarından yayıldığının düşünülmesi üzerine bu alandaki tedbirler artırılıyor.

Yasadışı ticareti önlemek isteyen yetkililer bu kez de artık vahşi ve egzotik hayvan yetiştirmeye son vermeleri için çiftçilere para ödemeyi planlıyor.

Her ne kadar salgının ardından vahşi hayvan eti tüketimi yasaklansa da, yetiştiriciliğin devam etmesi nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtiliyor.

Vahşi hayvan yetiştiren çiftçilerin alternatif bir yol bulmasına yardımcı olmak adına devlet tüm hayvanları satın almayı hedefliyor.

Misk kedisi için 600 yuan

İlk aşamada, koronavirüs salgınının ilk tespit edildiği Hubey eyaletine komşu olan ve vahşi hayvan yetiştiriciliğiyle bilinen iki bölgede uygulamanın nasıl yapılacağına dair ayrıntılar açıklandı.

Bir kilo çıngıraklı yılana 120 yuan

Bunlardan biri olan Hunan’da bir kilo kobra veya çıngıraklı yılan karşılığında 120 yuan (yaklaşık 115 TL), bambo faresi içinse 75 yuan (yaklaşık 72 TL) ödeyecek.

SARS (akut solunum yetmezliği sendromu) salgını sırasında virüsü insanlara taşıdığı sanılan misk kedisi içinse 600 yuan (yaklaşık 580 TL) ödenecek.

Jiangxi bölgesinde ise sayıları 2 bin 300’ü aşan vahşi hayvan yetiştiricilerine destek sağlanacak. Bu yetiştiricilerin ellerindeki hayvanların değerinin 1.6 milyar yuan olduğu belirtiliyor.

Çiftçiler de diğer besi hayvanlarını yetiştirmek ya da çay veya tıbbi amaçlı bitkileri ekmek konusunda teşvik edilecek.

Salgının ardından peş peşe adımlar atıldı

Çin, salgının ardından vahşi hayvanların yetiştirilmesini, tüketilmesini ve ticaretini yasakladı ve bu yasağı kalıcı hale getirme sözü vermişti

Bu kapsamda ilk olarak pek çok kentte kedi ve köpek eti satışları yasaklanmıştı.

Köpek besi hayvanı listesindeydi

Daha sonra Tarım Bakanlığı bir taslak metin yayımlayarak ‘et için yetiştirilen’ hayvanlarla 'evcil hayvanlar' arasında bir ayrım yapmıştı. Taslak, köpekleri ‘besi hayvanı’ olarak değil, ‘evcil hayvan’ olarak değerlendirmişti.