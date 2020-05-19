Yunanistan'da ünlü papaz Başbakan Miçotakis ve 2 bakanını dinden afaroz etti!

Komşu Yunanistan'da yaptığı açıklama ve çıkışlarla sık sık gündeme gelen ünlü papaz Kalavrita Metropoliti Amvrosios, dün kilisede düzenlediği ayin sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eğitim ve Dinişleri Bakanı Niki Kerameos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ı dinden aforoz etti.

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YUNANİSTAN ünlü papaz Başbakan Miçotakis ve 2 bakanını dinden afaroz etmesini konuşuyor.. Papaz Kalavrita Metropoliti Amvrosios, dün kilisede düzenlediği ayin sonrası Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eğitim ve Dinişleri Bakanı Niki Kerameos ve Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias'ı aforoz etti.

Bakan Kerameos'un "koronavirüsün tükürükle bulaştığını" belirtmesi üzerine Amvrosios, daha önce kişisel blogunda Eğitim Bakanı'nı uyarmış ve "işlediği tarif edilemez suç için özür dilemesini" talep etmişti.

Öte yandan Başbakan Miçotakis ile Nikos Hardalias arasında geçtiği ve gerçek olmadığı (fake) belirtilen bir diyaloğa da atıfta bulunan Amvrosios, bugüne kadar yalanlanmadığı için bu diyaloğu gerçek olarak algıladığını söyledi.

Kalavrita Metropoliti'nin Miçotakis, Kerameos ve Hardalias'ı aforoz ettiği anların görüntüleri Yunanistan'da en çok konuşulan görüntü oldu.