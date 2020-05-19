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Dünyaca ünlü taksi uygulaması UBER binlerce kişiyi daha işten çıkardı

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3,700 kişiyi işten çıkarmasının üzerinden iki hafta geçmeden Uber 3,000 personelin daha işine son vermek durumunda kaldığını açıkladı. Kararı çalışanlara bir e-mail ile duyuran CEO Dara Khosrowshahi, "Ayaklarımız üzerinde durabilmek için zor kararlar almak zorundayız” ifadesini kullandı. Uber Türkiye'de taksiler ile haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle mahkeme kararıyla VIP taşımacılık hizmetini durdurmuştu.

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Dünyanın en büyük araç çağırma uygulaması Uber 3 bin kişiyi daha kovma kararı aldı. Uber geçen hafta 3,700 kişiyi işten çıkarmış ve iş gücünün yüzde 14'üyle yollarını ayırmıştı. Son işten çıkarılan kişiler ise mevcut çalışan sayısının yüzde 20'sini oluşturuyordu.

The Verge'de yer alan habere göre işten çıkarma kararını şirketin CEO'su Dara Khosrowshahi çalışanlara gönderdiği bir elektronik posta ile duyurdu.

Khosrowshahi çalışanlara gönderdiği mesajda, “Ayaklarımız üzerinde durabilmek için zor kararlar almak zorundayız” ifadesini kullandı.

45 ülkede ofisler kapandı

Son iki haftada 6,700 çalışanını işten çıkaran Uber aynı zamanda dünyanın 45 ülkesindeki ofislerini de kapatma kararı aldı.

Uber'in yemek dağıtım işi yapan uygulaması Uber Eats'in ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 54 büyüdüğü ifade ediliyor. Karantina süresince eve yemek siparişlerinin artması büyümenin kuşkusuz sebebi. Fakat CEO Uber Eats'teki büyümenin şirketin işten çıkarma yapmasına engel olacak seviyede olmadığını vurguluyor.

Uber'in Orta doğu bölgesinde güçlü olan ve aynı zamanda Türkiye'de de hizmet veren şirketi Careem de salgından bu yana iş gücünün yüzde 30'unu işten çıkardı. Uber’in VIP taşımacılık hizmeti haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye’de operasyonlarını durdurmuştu.

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