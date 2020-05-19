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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan HDP'yi üzecek sözler bir de çağrısı var

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yerel seçimler öncesi gizli ittifak kurdukları İyi Parti ile şu sıralar büyük gerilim yaşayan HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyması gerektiğini söyledi.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan HDP'yi üzecek açıklamalar geldi. Karamolloğlu'nun HDP'ye bir de çağrısı oldu.

Karamollaoğlu, Çağlar Cilara’nın YouTube kanalına konuk oldu.

Burada gündeme dair açıklamalarda bulunan Saadet lideri, son yerel seçimlerde ittifak yaptığı HDP ile ilgilili değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu'na, HDP’nin dışarıda tutulması halinde muhalefetin seçim kazanmasının mümkün olamayacağına dair görüşleri hatırlatan Cilara, “Sizin HDP’ye ilişkin görüşleriniz nelerdir?” diye sordu.

'Biraz daha mesafe koyması gerekiyor'

HDP ile PKK arasında mesafe olması gerektiğini söyleyen Karamollaoğlu, şunları söyledi;

"HDP ile olan sıkıntı şurada; PKK ile arasına biraz daha mesafe koyması gerekiyor. Bunu tam olarak koyamadığı kanaati hakim." 

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