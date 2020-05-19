Perinçek'ten Atatürk gafı! Atatürk istifa etti mi diye çıkıştı ama...

Doğu Perinçek, "Savaşta istifa olmaz. Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta donanmamıza karşı tatbikatlar yapıyorlar, namlularını Türkiye'ye çevirmişler. Bu savaş tehdidi koşullarında istifa olmaz. Turgutreis Gemisi'ndeki Bahriyeli Recep istifa edebiliyor mu? Herhangi bir askerimiz istifa edebiliyor mu? Komutanların da istifa etmeleri bizim askerlik geleneklerimize hiçbir şekilde uygun değildir" dedi.