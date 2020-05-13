İYİ Parti ile HDP arasındaki tartışma alevleniyor! Arşivler açıldı
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in seçim öncesi 'bizden akıl aldılar' sözleri sonrası başlayan İYİ Parti ile HDP arasında başlayan 'gizli ittifak' polemiği alevleniyor.
Konuyu ele alan Yeniçağ eski arşivleri açtı. "HDP kanadından gelen İYİ Parti itirafı parti tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu. Millet İttifakı’nda CHP ve İyi Parti ile birlikte yol yürüyen HDP’nin ihanet dolu karanlık geçmişinden sadece bir kaçını sizler için derledik" ifadeleriyle imza atılan derleme haberde dikkat çeken şu hatırlatmalara yer verildi:
13 Kasım 2012’de HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde düzenlediği mitingde Abdullah Öcalan'ın heykelini dikeceklerini söyledi.
"Kabul etmezseniz savaş kapınızı çalıyor"
HDP Muş Eski Milletvekili Demir Çelik 9 Haziran 2014’te Muş Belediye Meydanı’nda partililerle birlikte basın açıklaması yaptı. HDP’li Çelik yaptığı skandal açıklamada, “Terörle Mücadele Kanunu’nu kaldırmazsanız, Avrupa Konseyi bölgesel yerel yönetimler özerklik şartını kabul etmezseniz savaş kapınızı çalıyor” dedi.
"O keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz"
HDP Muş Eski Milletvekili Burcu Çelik, 8 Haziran 2015 tarihinde, Muş Belediye Meydanı’nda yaptığı konuşmada, koruculara yönelik “Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattığınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz” dedi.