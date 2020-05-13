İYİ Parti ile HDP arasındaki tartışma alevleniyor! Arşivler açıldı

Konuyu ele alan Yeniçağ eski arşivleri açtı. "HDP kanadından gelen İYİ Parti itirafı parti tabanında büyük rahatsızlığa neden oldu. Millet İttifakı’nda CHP ve İyi Parti ile birlikte yol yürüyen HDP’nin ihanet dolu karanlık geçmişinden sadece bir kaçını sizler için derledik" ifadeleriyle imza atılan derleme haberde dikkat çeken şu hatırlatmalara yer verildi: