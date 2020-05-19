Hilal Kaplan 4 ünlü muhalif ismi yazdı Erdoğan'a dil uzatırlarsa fena hatırlatırız

Sabah yazarı Hilal Kaplan, kaçak villa-çiftlik iddialarıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalif gazetecilere seslenerek, "milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanı'na ve milletin Külliyesi'ne dil uzatırlarsa fena hatırlatırız." dedi.

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İlk olarak Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in kaçak villası gündeme geldi. Evini 142 metrekareden 310 metrekareye büyüten yazarın İmar Barışı'ndan yararlandığı ortaya çıktı. Hızını alamayan yazar, bu başvurudan sonra bile 45 metrekarelik teras ve müştemilat yaptı. O yapı için alınan yıkım kararı 1 aylığına ertelendi.

Özdil'den sonra Can Cündar da bu kervana katılan isimlerdendi. Bodrum'un Kumbahçe semtinde 1184 ada ve 4. paftada bulunan deniz manzaralı villanın, havuz bölümünün de olduğu kısımları orman alanı içine yapıldığı ve ruhsata aykırı olduğu belirlendi ve ceza kesildi.

Özdil ve Dündar tartışmaları sürerken, Portakal'ın Fatih Portakal'ın eşine ait olan İzmir'deki çiftlikte kaçak inşaat olduğu iddiası günlerce konuşuldu.

İktidar muhalifi isimlerle ilgili iddiaları "Muhalif olmak varmış!.." başlıklı köşesine taşıyan Sabah yazarı Hilal Kaplan, Oda TV'nin sahibi Sözcü yazarı Soner Yalçın'a değindi.

"Tarım arazisine köşk yaptırdı tarımın bittiği tezini yazdı"

Çeşme'de tarım arazisine 12 odalı köşk yaptırdığını yazan Kaplan, CHP'li belediyenin yıkım kararının sözde kaldığına dikkat çekerek, "iki sene önce Türkiye'de tarımın bittiği tezini savunan bir kitap da yazmış. İkiyüzlü kelimesi insan olsa, başını eğerdi.." diye yazdı.

"Zevk-ü sefada tek rakipleri Şeyma Subaşı"

"Zenginin malı, züğürdün kâlemini yordu" diyen Kaplan, yazısını muhalif isimlere seslenerek tamamladı:

"Yatları da katları da malları da mülkleri de yerinde. Zevk-ü sefada tek rakipleri Şeyma Subaşı. Gözümüz yok, Allah daha da versin. Ancak kendileri 'kaçak saray'larda yaşayıp, tarım ve hazine arazilerine çöküp, villaları karadan denize yürütüp bir de utanmadan bu milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanı'na ve milletin Külliyesi'ne dil uzatırlarsa fena hatırlatırız."