Bahçeli'nin danışmanından Sabah ve Burhan Kuzu'ya sert sözler
Sabah gazetesinin 19 Mayıs için hazırladığı görsel ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Sabah gazetesi ve AK Parti'li Burhan Kuzu'ya göndermede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, sert ifadeler kullandı.Abone ol
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazıları da Atatürk’e direkt düşmanlıklarını gösteremedikleri için yurt dışına kaçan hain Damat Ferit’in ve İngilizlere sığınan Vahdettin’in hainlikleri hakkında o kadar tarihi delil olmasına rağmen milli kahraman olarak anıyorlar. Hain desen kızar ama hainlere övgü dizer!" ifadelerini kullandı.
Bazıları da Atatürk’e direkt düşmanlıklarını gösteremedikleri için yurt dışına kaçan hain Damat Ferit’in ve İngilizlere sığınan Vahdettin’in hainlikleri hakkında o kadar tarihi delil olmasına rağmen milli kahraman olarak anıyorlar.— Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) May 18, 2020
Hain desen kızar ama hainlere övgü dizer ! pic.twitter.com/0fzWyIkou5
19 Mayıs için hazırlanan haber tartışma başlattı
Sabah gazetesi 19 Mayıs nedeniyle "Adım adım zafere" başlığı ile hazırladığı görselde Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin ve sadrazam Damat Ferit'in fotoğraflarını Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'ın fotoğrafları ile birlikte kullandı. Son padişah Sultan Vahdettin ve sadrazam Damat Ferit Paşa'nın fotoğrafının da görselde kullanılması tepkilere neden oldu.
Burhan Kuzu ne demişti?
19 Mayıs mesajında Sultan Vahdettin ile ilgili anma mesajı paylaşan Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Burhan Kuzu, "Mustafa Kemal Paşa,30 Nisan 1919'da Resmi Gazete'de yayınlanan Sultan Vahdettin imzası ile Samsun 9. Ordu Müfettişliği’ne tayin edilmiştir. Mustafa Kemal, Samsun'a herhangi bir kişi olarak değil Osmanlı'nın en parlak subayı olarak çıkmıştır. Sultan Vahdettin Han’ı rahmetle anıyorum." ifadelerini kullanmıştı.