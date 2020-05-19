Bahçeli'nin danışmanından Sabah ve Burhan Kuzu'ya sert sözler

Sabah gazetesinin 19 Mayıs için hazırladığı görsel ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Sabah gazetesi ve AK Parti'li Burhan Kuzu'ya göndermede bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, sert ifadeler kullandı.

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Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazıları da Atatürk’e direkt düşmanlıklarını gösteremedikleri için yurt dışına kaçan hain Damat Ferit’in ve İngilizlere sığınan Vahdettin’in hainlikleri hakkında o kadar tarihi delil olmasına rağmen milli kahraman olarak anıyorlar. Hain desen kızar ama hainlere övgü dizer!" ifadelerini kullandı.

Bazıları da Atatürk’e direkt düşmanlıklarını gösteremedikleri için yurt dışına kaçan hain Damat Ferit’in ve İngilizlere sığınan Vahdettin’in hainlikleri hakkında o kadar tarihi delil olmasına rağmen milli kahraman olarak anıyorlar.

Hain desen kızar ama hainlere övgü dizer ! pic.twitter.com/0fzWyIkou5 — Yıldıray ÇİÇEK (@Yildiraycicek9) May 18, 2020

19 Mayıs için hazırlanan haber tartışma başlattı

Sabah gazetesi 19 Mayıs nedeniyle "Adım adım zafere" başlığı ile hazırladığı görselde Osmanlı'nın son padişahı Vahdettin ve sadrazam Damat Ferit'in fotoğraflarını Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Fevzi Çakmak'ın fotoğrafları ile birlikte kullandı. Son padişah Sultan Vahdettin ve sadrazam Damat Ferit Paşa'nın fotoğrafının da görselde kullanılması tepkilere neden oldu.