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Kadir Gecesi özel dua Hz. Muhammed'in okuduğu Kadir Gecesi duası okunuşu

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Kadir Gecesi dua ve namazla ibadetle geçirilmelidir. Bu gecede kılanan namaz bin yıla eşdeğerdir. Peygamberimiz Kadir Gecesinde bir duayı sıkça ederdi. İşte Kadir Gecesinde okunacak dualar ve Hz. Muhammed'in o duasi;

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Peygamberimiz Kadir Gecesi hep bu duayı okurdu. Kadir Gecesi bir ömre bedel bir gecedir bu gecede kılınan namaz ve okunacak dualara büyük sevaplar vardır.

Kadir Gecesi ibadetleri ile birlikte sizlere Türkçe ve arapça dualarını ve Kadir Suresi ile kılınan hacet namazının ne zaman kaç rekat ve nasıl kılınacağını hazırladık. Önce peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasını aktaralım;

Kadir gecesinde okunacak dualar : Hazreti Muhammed Kadir Gecesine büyük önem verir ve bu gecede namazın camide cemaatle kılınmasını tavsiye ederdi. Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre Peygamber efendimizin Kadir Gecesi şu duayı okurdu;

- Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa'fü anni. 
Peygamberimizin okuduğu Kadir Gecesi duasının Türkçe manası şu şekilde:  
-Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.

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