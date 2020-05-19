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İçişleri Bakanı Soylu'dan 19 Mayıs mesajı: Belki de yeni bir rota çizilecek

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yayınladığı 19 Mayıs mesajında "İnsanlık, pandemi sonrası yeni ve daha doğru bir yola çıkacaktı, öyle umuyoruz. Ama biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla, yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğru bildiğimiz bu yolda hep birlikte yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan İçişleri Bakanı Soylu,  göçün trajedisine, terör ve şiddetin acısına, çevre sorunlarına duyarsız kalan modern dünyanın salgının sarsıcı etkisiyle asli medeniyet değerlerini ve yanlışlarını yeniden sorgulamaya başladığına dikkati çekti.

"Belki de yeni bir rota çizilecek" 

Bakan Soylu'nun mesajı şöyle:

Belki de yeni bir rota çizilecek. Ancak biz biliyoruz ki bu yeni rota, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da atılan ve binlerce yıllık medeniyetimizin tüm değerleriyle, inancımızla uyumlu olan o ilk adımla, 21. yüzyıl kavşağında birleşecektir. Yıllardır Türkiye'nin kalkınmasına, demokrasisinin gelişmesine birtakım vesayet zincirleriyle, darbelerle, terör örgütleriyle gem vurmaya çalışanların 21. yüzyılın başından itibaren bu prangalarını kıran Türkiye'nin ortaya koyduğu değerlere, birikime ve insanlığı önceleyen gücüne bugün şapka çıkarıyor.

"Pandemi sonrası..."

Soylu, Orta Doğu'ya TIR'lar dolusu silah gönderenlere, Kovid-19 salgını döneminde Türkiye'den giden tıbbi yardım uçaklarının sadece Türkiye'nin gücünü değil aynı zamanda aklını, iyi niyetini ve nasıl bir dünya hayaline sahip olduğunu da gösterdiğine işaret ederek şöyle devam etti:

Biz bütün bu yaptıklarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte başardık. Gençlerin terör ve şiddetin, uyuşturucunun pençesinde heba olmadığı, bilakis doktor, mühendis, sanatçı, mimar, üreten ve düşünen bireyler olarak yerküreye katkı sunacağı bir dünya hayaliyle çalışıyoruz. Namazdağı'nda iftar vaktini beklerken teröristlere karşı gözünü kırpmadan nöbet tutan gençlerimiz, pandemiyle savaşan doktorumuz, hemşiremiz, sağlık çalışanı gençlerimiz, Vefa Destek Grubu'nda evinden çıkamayan yaşlılarımızın her ihtiyacını kapılarına kadar getiren gençlerimiz, yüksek bir sorumlulukla ilçeleri şehirleri idare eden vali, kaymakam gençlerimiz, denizlerde göçün trajediye dönüşmemesi için gözünü kırpmayan bot kaptanından çımacısına kadar tüm personel gençlerimiz, fabrikalarda, ofislerde, laboratuvar ve okullardaki gençlerimiz... Şehit olan, gazi olan gençlerimiz... İnsanlık, pandemi sonrası yeni ve daha doğru bir yola çıkacaktır, öyle umuyoruz. Ama biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla, yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğru bildiğimiz bu yolda hep birlikte yürüyoruz.

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