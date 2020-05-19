Melih Gökçek'ten Gökhan Özoğuz'a tepki! İspat edemeyen şerefsizdir

Melih Gökçek, Hacı Bayram-ı Veli Camisi önünde motosikletle çekilen klip üzerinden Mansur Yavaş'ı suçlayınca, kendisini eleştiren Athena müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz'a tepki göstererek "Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir" dedi.

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Hacı Bayram-ı Veli hazretlerinin türbesi önünde çekilen klip tartışma konusu oldu. Ankara Büyükşehir eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, motosikletle drift yapılmasını yılın skandalı olarak niteledi.

Gökçek, Tarihi Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde bir klip çekimi için drift yapan bir motorsiklet ile video paylaşarak halefi Mansu Yavaş'ı, "Yılın skandalı... Mansur Yavaş’ın yakın adamlarından Alper Kaya, kent konseyinin ve basın müşaviri Volkan Gültekin’in talimatı ile Hacı Bayram-I Veli hazretlerinin türbesi önünde şerefsizce motosikletle drift yaptı. Mansur Yavaş başka yer bulamadın mı? Tam CHP’li oldun..." sözleriyle hedef almıştı.

Alper Kaya'nın Osman Gökçek'in okul arkadaşı olduğu iddiası

Daha sonra sosyal medyada Alper Kaya isimli kişinin hem Osman Gökçek'in okul arkadaşı olduğu hem de Beyaz TV'de sunuculuk yaptığı iddiası ortaya atıldı.

Bu gelişme sonrası şarkıcı Gökhan Özoğuz'dan "Yalan rüzgârla gemi yol almaz!" tepkisi geldi. Özoğuz'un tweetini alıntılayan Göçek, "Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir” sözleriyle cevap verdi.

Şarkıcı Özoğuz, söz konusu iddia ile ilgili, "İşte bunun gibi sahte hareketler yapanlar olduğu için, kimsenin yapılan haberlere, Sahte hayalet hesaplarla yalandan Gündem olan başlığına ve o taraftan yapılan hiçbir şeye inancı ve güveni kalmadı. Yalan rüzgarla Gemi yol almaz!" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek Gökhan Özogzu'u iddiasını ispatlamaya çağırdı

iddiasını Gökhan Özoğuz'un bu tepkisine Gökçek, "Gökhan 'Söylediğini ispat eden şerefli, edemeyen şerefsizdir' sözüne katılır mısın? Katılırsan sana birkaç sorum olacak. Cevap vermezsen zaten cevabı almış olacağız" sözleriyle karşılık verdi.

Gökhan”SÖYLEDİĞİNİ İSPAT eden şerefli, edemeyen ŞEREFSİZDİR” sözüne katılır mısın?

Katılırsan sana birkaç sorum olacak.

Cevap vermezsen zaten CEVABI almış olacağız. https://t.co/fgnTiJnVj7 — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) May 18, 2020

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