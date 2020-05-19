Elazığ'da maske takmayan dilencilere 9 bin 450 TL ceza

Korona virüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Elazığ'da, bu kez dilencilik yapan 3 şahsa, maske takmadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 9 bin 450 TL para cezası kesildi.

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Türkiye genelinde bazı şehirlerde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İl Pandemi Kurulu tarafından yoğun olarak kullanılan sokak, cadde ve belirli alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

Maske takma zorunluluğunun ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde uygulamanın sağlıklı yapılabilmesi için uyarıcı niteliğinde çalışmalara başladı. Dün uyarılara rağmen 10 kişiye maske takmadığı için 3 bin 150'şer Tl'den 31 bin 500 TL para cezası kesen ekipler, çalışmasını zabıta ile birlikte sürdürdü.

Polisin, zabıta ile birlikte yaptığı çalışmada vatandaşların dini ve vicdani duygularını istismar ederek kamuya açık alanlarda dilencilik yapan şahıslar tespit edilerek yakalandı.

Dilencilikten 748 TL, maske takmamaktan 9 bin 450 TL ceza kesildi

Yakalanan 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 33. maddesi gereğince toplam 748 TL idari idari para cezası uygulandı. Ayrıca dilencilik yapan bu şahıslardan 3’ünün İl Pandemi Kurulunun aldığı Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda maske takmamaktan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her birine 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 9 bin 450 TL idari para cezası uygulandı.