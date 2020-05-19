Suriye'deki iç savaş bitiyor! Esad rejimi ve muhalifler masaya oturmak için anlaştı

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Esad rejimi ile muhaliflerin koronavirüs süreci müsaade eder etmez Cenevre'de masaya oturmak için anlaştığını duyurdu.

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Yıllardır süredir çatışma ve savaşın sona erebileceğinin sinyalini veren BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, internet üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Video konferans yöntemiyle yapılamaz"

Pedersen, bu toplantının tarihi ile ilgili bir açıklama yapmazken, bu toplantının video konferans yöntemiyle yapılamayacağını da vurguladı.

ABD ve Rusya'ya çağrı

"Yaşanan sakinlik taraflar arasındaki çok derin güvensizlik duygusunun iyileşmesi için bir fırsat olabilir" diyen Pedersen, ayrıca ABD ve Rusya'nın da barış için duruma müdahale etmesini ve yardımda bulunmasını istedi.