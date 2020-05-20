Gaziantepli Gülten'i ilk eşi pazarladı ikinci kocası hapse soktu

"Anneme oğlum bakıyordu, oda işten çıkartıldı"

Cezaevine girdikten sonra oğlunun okulu bıraktığını ve çalışmaya başladığını ifade eden Taşdemir, korona virüs nedeniyle işten çıkartıldığını söyledi. Ailesinin bir göz odada yaşam mücadelesi verdiğini belirten Taşdemir, “Oğlum işten çıkartılmış, annem burada tek başına, perişan. Bir göz odada oturuyorlar, evde hiçbir eşya yok. Benim cezaevinden getirdiğim eşyalarım 31 gündür burada, hiçbiri yıkanmadı. Çamaşır makinemiz yok. Ben çocuğuma iş istiyorum, benim daha önümde 4 yılım var. Ben tekrardan cezaevine gideceğim, benim yol param yok, gitsem orada bir şampuan, bir sabun alacak param yok benim. Yanıma zaten ailem gelemiyor, çünkü parası yok. Devletimiz Allah rızası için bu dosyaları incelesin, bize de bir yasa çıkartılsın, daha 4 yılım var ama hiç suçum yok. Beni boş verin, 15 yaşında çocuğum var, onun bir geleceği var, annem yaşlı kimimiz kimsemiz yok” ifadelerine yer verildi.