Gaziantepli Gülten'i ilk eşi pazarladı ikinci kocası hapse soktu
GAZİANTEP’te yaşayan Gülten Taşdemir'in eşlerinden yana yüzü gülmedi. Gülten Taşdemir ilk evliliğinde işkence görmesinin ve kocası tarafından pazarlanmasının ardından, ikinci evliliğinde ise evine yapılan uyuşturucu baskını sonrası cezaevine girdi.
Gaziantep’te yaşayan 41 yaşındaki Gülten Taşdemir’in filmlere konu olacak hayat hikayesi henüz 7 aylık bir bebekken babasını kaybetmesiyle başladı. Aslen Malatya Akçadağlı olan Gülten Taşdemir, “Annem düşkünler evinde çalışıyordu. 4 çocuğuna bakıyordu öksüz büyüdük. Sonra ben evlendim ama evlendiğim adam çok kötü çıktı. Beni her türlü pisliğe soktu” dedi.
“İlk eşim bana işkence yapıyordu, beni satıyordu, dövüyordu her şeyi yapıyordu” diyen Taşdemir, “En sonunda emniyetten yardım istedim ama o adam bana sıktı, bıçakladı çocuğumu aldı onla şantaj yaptı, tehdit etti ama her şeyden vazgeçip gittim. Çünkü namusumun ortaya düşmesine, işkenceye dayanamıyordum. Ayrıldım, o da şu anda cezaevinde, 15 yıldır görüşmüyoruz. Bana işkence yaptığı ve sattığı için ondan şikayetçi oldum, onun için yatıyor” ifadelerini kullandı.
“Cezaevine girdim 6 yıldır yatıyorum daha önümde 4 yılım var”
Daha sonraki hayatını ‘Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak’ diye anlatan Taşdemir, “İkinci evlendiğimde 6 ay olmuştu, evin bir odası hep kilitliydi, bir gün ev basıldı. Polisler kapıyı kırarak açtı ve içinden uyuşturucu çıkardılar. Yapabileceğim bir şey yoktu çünkü benim söz hakkım yoktu. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Kardeşlerim, ablam benle görüşmüyor hiç kimse görüşüme gelmiyor. Allah kimseyi düşürmesin düşünce kimsenin dostu kalmıyor. Kardeşlerimi aradım, bana ‘bir daha bizi arama, sen cezaevindesin, senin gibi kardeşimiz yok’ dediler” diyerek başından geçenleri gözyaşlarıyla anlattı.
"Anneme oğlum bakıyordu, oda işten çıkartıldı"
Cezaevine girdikten sonra oğlunun okulu bıraktığını ve çalışmaya başladığını ifade eden Taşdemir, korona virüs nedeniyle işten çıkartıldığını söyledi. Ailesinin bir göz odada yaşam mücadelesi verdiğini belirten Taşdemir, “Oğlum işten çıkartılmış, annem burada tek başına, perişan. Bir göz odada oturuyorlar, evde hiçbir eşya yok. Benim cezaevinden getirdiğim eşyalarım 31 gündür burada, hiçbiri yıkanmadı. Çamaşır makinemiz yok. Ben çocuğuma iş istiyorum, benim daha önümde 4 yılım var. Ben tekrardan cezaevine gideceğim, benim yol param yok, gitsem orada bir şampuan, bir sabun alacak param yok benim. Yanıma zaten ailem gelemiyor, çünkü parası yok. Devletimiz Allah rızası için bu dosyaları incelesin, bize de bir yasa çıkartılsın, daha 4 yılım var ama hiç suçum yok. Beni boş verin, 15 yaşında çocuğum var, onun bir geleceği var, annem yaşlı kimimiz kimsemiz yok” ifadelerine yer verildi.