İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk Rallisi! Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu yarıştı
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul’da Atatürk Rallisi düzenlendi. Heyecanlı yarışta dikkat çeken fotoğraflar ortaya çıktı.
Rallide dünya şampiyonu sporcu ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike şampiyon pilotu Toprak Razgatlıoğlu, Dolmabahçe Sarayı önünden start alıp Taksim Meydanı’ndaki finişe ellerinde Türk Bayrakları ile birlikte geldi.
Birlikte yol alan iki sporcunun 24 kilometrelik güzergahı Dolmabahçe'de başladı ve Taksim Meydanı'nda son buldu.
Kenan Sofuoğlu, yarış öncesi yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Türkiye Motosiklet Federasyonu ile beraber dedik ki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda biz de böyle özellikle gençlerin ilgisini çekecek, İstanbul'u tanıtacak proje yapalım dedik.
Bu projeye karar verdik. Boş bir İstanbul'da yapılabilecek güzel bir iş olduğunu düşünüyoruz. Parkuru Toprak Razgatlıoğlu ile beraber tamamlayacağız.