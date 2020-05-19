İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk Rallisi! Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu yarıştı

Kenan Sofuoğlu, yarış öncesi yaptığı açıklamada şöyle konuştu: Türkiye Motosiklet Federasyonu ile beraber dedik ki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda biz de böyle özellikle gençlerin ilgisini çekecek, İstanbul'u tanıtacak proje yapalım dedik.