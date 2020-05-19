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Dolarda 15 Nisan'dan bu yana en düşük seviye! 6,75'i gördü

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Gün içi en düşük seviye olan 6,75'i gören dolar/TL, böylece 15 Nisan'dan bu yana en düşük rakamı gördü.

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Türkiye'de piyasalar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bugün kapalı.

Uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam eden dolar/TL, gün içi en düşük seviye olan 6,75'i gördü. Böylece dolar/TL kuru, 15 Nisan'dan bu yana en düşük rakamları da görmüş oldu. Euro/TL ise 7,44'den el değiştiriyor.

6,75'ten gelen tepki hareketiyle yeniden yukarı yönelen dolar/TL kuru, sonrasında 6.80 TL civarında dengelendi.


'SWAP anlaşması iddiası' asılsız

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, bazı basın yayın organlarına yansıyan swap hattı kurmak için Türkiye'nin 4 ülkeyle görüştüğü, 2 ülkeyle anlaştığı haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.

Yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin bir süredir devam ettiği belirtilerek, ilgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

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