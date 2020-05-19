Son dakika Galatasaray’dan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu ile ilgili açıklama

Galatasaray, son dakika mide ameliyatı olan Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

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Galatasaray’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Başkan Mustafa Cengiz’in normal odaya alındığı ve sağlının iyi olduğu belirtildi.

İşte o açıklama;

“Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatı sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”