TBB ve 80 barodan ortak bildiri: Seçim sisteminde değişikliğe karşıyız
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro başkanlığı yayınladıkları ortak açıklamada, barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadıklarını belirtti.Abone ol
TBB'nin ve 80 baronun ortak açıklamasında, Türkiye'nin uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla, ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele ettiği belirtildi.
Avukatların yaşadığı sorunların tahammül edilemez boyutlara ulaştığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ve avukatlık mesleğinin önceliğinin sorunların çözümüne çaba sarf etmek olduğu vurgulandı.
"Girişimlerin durdurulması ve geri çekilmesi" çağrısı
'Girişimlerin durdurulması ve geri çekilmesi' istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Avukatlık Kanununda barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor, bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini, ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz. İleride, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, barolar ve TBB olmalıdır. Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır."
19 Mayıs 2020 tarihli açıklamada imzası bulunan barolar
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Adana Barosu Başkanlığı
Adıyaman Barosu Başkanlığı
Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
Ağrı Barosu Başkanlığı
Aksaray Barosu Başkanlığı
Amasya Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı
Antalya Barosu Başkanlığı
Ardahan Barosu Başkanlığı
Artvin Barosu Başkanlığı
Aydın Barosu Başkanlığı
Balıkesir Barosu Başkanlığı
Bartın Barosu Başkanlığı
Batman Barosu Başkanlığı
Bilecik Barosu Başkanlığı
Bingöl Barosu Başkanlığı
Bitlis Barosu Başkanlığı
Bolu Barosu Başkanlığı
Burdur Barosu Başkanlığı
Bursa Barosu Başkanlığı
Çanakkale Barosu Başkanlığı
Çankırı Barosu Başkanlığı
Çorum Barosu Başkanlığı
Denizli Barosu Başkanlığı
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
Düzce Barosu Başkanlığı
Edirne Barosu Başkanlığı
Elazığ Barosu Başkanlığı
Erzincan Barosu Başkanlığı
Erzurum Barosu Başkanlığı
Eskişehir Barosu Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
Giresun Barosu Başkanlığı
Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı
Hakkari Barosu Başkanlığı
Hatay Barosu Başkanlığı
Iğdır Barosu Başkanlığı
Isparta Barosu Başkanlığı
İstanbul Barosu Başkanlığı
İzmir Barosu Başkanlığı
Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
Karabük Barosu Başkanlığı
Karaman Barosu Başkanlığı
Kars Barosu Başkanlığı
Kastamonu Barosu Başkanlığı
Kayseri Barosu Başkanlığı
Kırıkkale Barosu Başkanlığı
Kırklareli Barosu Başkanlığı
Kırşehir Barosu Başkanlığı
Kilis Barosu Başkanlığı
Kocaeli Barosu Başkanlığı
Konya Barosu Başkanlığı
Kütahya Barosu Başkanlığı
Malatya Barosu Başkanlığı
Manisa Barosu Başkanlığı
Mardin Barosu Başkanlığı
Mersin Barosu Başkanlığı
Muğla Barosu Başkanlığı
Muş Barosu Başkanlığı
Nevşehir Barosu Başkanlığı
Niğde Barosu Başkanlığı
Ordu Barosu Başkanlığı
Osmaniye Barosu Başkanlığı
Rize Barosu Başkanlığı
Sakarya Barosu Başkanlığı
Samsun Barosu Başkanlığı
Siirt Barosu Başkanlığı
Sinop Barosu Başkanlığı
Sivas Barosu Başkanlığı
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Şırnak Barosu Başkanlığı
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
Tokat Barosu Başkanlığı
Trabzon Barosu Başkanlığı
Tunceli Barosu Başkanlığı
Uşak Barosu Başkanlığı
Van Barosu Başkanlığı
Yalova Barosu Başkanlığı
Yozgat Barosu Başkanlığı
Zonguldak Barosu Başkanlığı