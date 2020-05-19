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TBB ve 80 barodan ortak bildiri: Seçim sisteminde değişikliğe karşıyız

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro başkanlığı yayınladıkları ortak açıklamada, barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadıklarını belirtti.

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TBB'nin ve 80 baronun ortak açıklamasında, Türkiye'nin uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla, ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele ettiği belirtildi.

Avukatların yaşadığı sorunların tahammül edilemez boyutlara ulaştığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ve avukatlık mesleğinin önceliğinin sorunların çözümüne çaba sarf etmek olduğu vurgulandı.

"Girişimlerin durdurulması ve geri çekilmesi" çağrısı

'Girişimlerin durdurulması ve geri çekilmesi' istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Avukatlık Kanununda barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor, bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini, ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz. İleride, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, barolar ve TBB olmalıdır. Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır."

19 Mayıs 2020 tarihli açıklamada imzası bulunan barolar

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı  
Adana Barosu Başkanlığı                
Adıyaman Barosu Başkanlığı
Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı
Ağrı Barosu Başkanlığı                     
Aksaray Barosu Başkanlığı
Amasya Barosu Başkanlığı
Ankara Barosu Başkanlığı               
Antalya Barosu Başkanlığı              
Ardahan Barosu Başkanlığı
Artvin Barosu Başkanlığı       
Aydın Barosu Başkanlığı        
Balıkesir Barosu Başkanlığı
Bartın Barosu Başkanlığı       
Batman Barosu Başkanlığı    
Bilecik Barosu Başkanlığı       
Bingöl Barosu Başkanlığı       
Bitlis Barosu Başkanlığı          
Bolu Barosu Başkanlığı          
Burdur Barosu Başkanlığı     
Bursa Barosu Başkanlığı        
Çanakkale Barosu Başkanlığı
Çankırı Barosu Başkanlığı      
Çorum Barosu Başkanlığı      
Denizli Barosu Başkanlığı      
Diyarbakır Barosu Başkanlığı
Düzce Barosu Başkanlığı       
Edirne Barosu Başkanlığı       
Elazığ Barosu Başkanlığı        
Erzincan Barosu Başkanlığı
Erzurum Barosu Başkanlığı
Eskişehir Barosu Başkanlığı
Gaziantep Barosu Başkanlığı
Giresun Barosu Başkanlığı    
Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı
Hakkari Barosu Başkanlığı    
Hatay Barosu Başkanlığı        
Iğdır Barosu Başkanlığı          
Isparta Barosu Başkanlığı      
İstanbul Barosu Başkanlığı    
İzmir Barosu Başkanlığı         
Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı
Karabük Barosu Başkanlığı
Karaman Barosu Başkanlığı
Kars Barosu Başkanlığı           
Kastamonu Barosu Başkanlığı
Kayseri Barosu Başkanlığı
Kırıkkale Barosu Başkanlığı
Kırklareli Barosu Başkanlığı
Kırşehir Barosu Başkanlığı
Kilis Barosu Başkanlığı
Kocaeli Barosu Başkanlığı     
Konya Barosu Başkanlığı       
Kütahya Barosu Başkanlığı   
Malatya Barosu Başkanlığı   
Manisa Barosu Başkanlığı     
Mardin Barosu Başkanlığı     
Mersin Barosu Başkanlığı      
Muğla Barosu Başkanlığı       
Muş Barosu Başkanlığı           
Nevşehir Barosu Başkanlığı
Niğde Barosu Başkanlığı        
Ordu Barosu Başkanlığı         
Osmaniye Barosu Başkanlığı
Rize Barosu Başkanlığı           
Sakarya Barosu Başkanlığı
Samsun Barosu Başkanlığı
Siirt Barosu Başkanlığı
Sinop Barosu Başkanlığı        
Sivas Barosu Başkanlığı         
Şanlıurfa Barosu Başkanlığı
Şırnak Barosu Başkanlığı       
Tekirdağ Barosu Başkanlığı
Tokat Barosu Başkanlığı        
Trabzon Barosu Başkanlığı   
Tunceli Barosu Başkanlığı     
Uşak Barosu Başkanlığı          
Van Barosu Başkanlığı
Yalova Barosu Başkanlığı      
Yozgat Barosu Başkanlığı      
Zonguldak Barosu Başkanlığı

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