TBB ve 80 barodan ortak bildiri: Seçim sisteminde değişikliğe karşıyız

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve 80 baro başkanlığı yayınladıkları ortak açıklamada, barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmadıklarını belirtti.

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TBB'nin ve 80 baronun ortak açıklamasında, Türkiye'nin uzun süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla, ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarla mücadele ettiği belirtildi.

Avukatların yaşadığı sorunların tahammül edilemez boyutlara ulaştığı ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin ve avukatlık mesleğinin önceliğinin sorunların çözümüne çaba sarf etmek olduğu vurgulandı.

"Girişimlerin durdurulması ve geri çekilmesi" çağrısı

'Girişimlerin durdurulması ve geri çekilmesi' istenilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Avukatlık Kanununda barolar ve seçim sistemlerine yönelik değişiklik girişimlerini doğru bulmuyor, bu girişimlerin durdurularak geri çekilmesini, ülkemizin gerçek gündemlerinin çözümüne dönülmesini talep ediyoruz. İleride, avukatlarımızın ve barolarımızın ihtiyacı ve beklentisini karşılayacak, Avukatlık Kanunu hazırlanması aşamasında asıl muhatap, barolar ve TBB olmalıdır. Türkiye Barolar Birliği nezdinde, 80 baronun, uzmanlar ve akademisyenlerin katılımıyla bir komisyon oluşturulmalı, bu komisyonca hazırlanacak tasarı, kamuoyu ve ilgililerle paylaşılmalıdır. Doğru, adil ve hukuki olan hareket tarzı bu olmalıdır."

19 Mayıs 2020 tarihli açıklamada imzası bulunan barolar

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Adana Barosu Başkanlığı

Adıyaman Barosu Başkanlığı

Afyonkarahisar Barosu Başkanlığı

Ağrı Barosu Başkanlığı

Aksaray Barosu Başkanlığı

Amasya Barosu Başkanlığı

Ankara Barosu Başkanlığı

Antalya Barosu Başkanlığı

Ardahan Barosu Başkanlığı

Artvin Barosu Başkanlığı

Aydın Barosu Başkanlığı

Balıkesir Barosu Başkanlığı

Bartın Barosu Başkanlığı

Batman Barosu Başkanlığı

Bilecik Barosu Başkanlığı

Bingöl Barosu Başkanlığı

Bitlis Barosu Başkanlığı

Bolu Barosu Başkanlığı

Burdur Barosu Başkanlığı

Bursa Barosu Başkanlığı

Çanakkale Barosu Başkanlığı

Çankırı Barosu Başkanlığı

Çorum Barosu Başkanlığı

Denizli Barosu Başkanlığı

Diyarbakır Barosu Başkanlığı

Düzce Barosu Başkanlığı

Edirne Barosu Başkanlığı

Elazığ Barosu Başkanlığı

Erzincan Barosu Başkanlığı

Erzurum Barosu Başkanlığı

Eskişehir Barosu Başkanlığı

Gaziantep Barosu Başkanlığı

Giresun Barosu Başkanlığı

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığı

Hakkari Barosu Başkanlığı

Hatay Barosu Başkanlığı

Iğdır Barosu Başkanlığı

Isparta Barosu Başkanlığı

İstanbul Barosu Başkanlığı

İzmir Barosu Başkanlığı

Kahramanmaraş Barosu Başkanlığı

Karabük Barosu Başkanlığı

Karaman Barosu Başkanlığı

Kars Barosu Başkanlığı

Kastamonu Barosu Başkanlığı

Kayseri Barosu Başkanlığı

Kırıkkale Barosu Başkanlığı

Kırklareli Barosu Başkanlığı

Kırşehir Barosu Başkanlığı

Kilis Barosu Başkanlığı

Kocaeli Barosu Başkanlığı

Konya Barosu Başkanlığı

Kütahya Barosu Başkanlığı

Malatya Barosu Başkanlığı

Manisa Barosu Başkanlığı

Mardin Barosu Başkanlığı

Mersin Barosu Başkanlığı

Muğla Barosu Başkanlığı

Muş Barosu Başkanlığı

Nevşehir Barosu Başkanlığı

Niğde Barosu Başkanlığı

Ordu Barosu Başkanlığı

Osmaniye Barosu Başkanlığı

Rize Barosu Başkanlığı

Sakarya Barosu Başkanlığı

Samsun Barosu Başkanlığı

Siirt Barosu Başkanlığı

Sinop Barosu Başkanlığı

Sivas Barosu Başkanlığı

Şanlıurfa Barosu Başkanlığı

Şırnak Barosu Başkanlığı

Tekirdağ Barosu Başkanlığı

Tokat Barosu Başkanlığı

Trabzon Barosu Başkanlığı

Tunceli Barosu Başkanlığı

Uşak Barosu Başkanlığı

Van Barosu Başkanlığı

Yalova Barosu Başkanlığı

Yozgat Barosu Başkanlığı

Zonguldak Barosu Başkanlığı