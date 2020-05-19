Kendisini döven eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü!

MALATYA'da, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla eşi Kemal Karakoç'u (33) bıçaklayarak, öldüren 1 çocuk annesi Fatma Karakoç (30), tutuklandı...

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Olay, dün gece, Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Karakoç çifti arasında, iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Kemal Karakoç, eşini dövdü. Fatma Karakoç, şiddet görmesi üzerine mutfaktan aldığı bıçağı kocasının sırtına sapladı.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık görevlileri ağır yaralı Karakoç'u ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise Fatma Karakoç'u gözaltına aldı. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen Kemal Karakoç, yaşamını yitirdi.

Fatma Karakoç, emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi. Karakoç, gazetecilerin cinayeti neden işlediği sorusu üzerine ağlayarak, "Ben öldürmedim" diye seslendi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fatma Karakoç'u tutuklayarak cezaevine gönderdi.