İran'a bir şok daha! Süleymani'den sonra o isim de öldürüldü

Kasım Süleymani'nin Suriye'de öldürülmesi sonrasında İran büyük bir şokla daha sarsıldı. Süleymani'nin yardımcısı Askar Başburd da Suriye'de öldürüldü.

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ABD'nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yardımcısı Askar Başburd Suriye’de öldürüldü. Cenazesi tahrana getirilen Başburd için bir tören düzenlendi. Törene katılan İranlılar intikam yemini etti.

Öte yandan ABD, 3 Ocak 2020'de İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürmüştü.