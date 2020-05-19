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Bursaspor Beşiktaş paylaşımı yapan futbolcusunu kovdu

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TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, altyapısında forma giyen Yiğit Şengil ile yollarını ayırdığını, sert bir ifadeyle açıkladı.

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Bursaspor altyapısında forma giyen genç oyuncu Yiğit Şengil, geçtiğimiz günlerde kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Süper Lig ekibi Beşiktaş ile ilgili olan Şengil'in bu paylaşımında, ''Var bir hayalimiz'' ifadeleri yer alıyordu. Genç futbolcunun bu hareketinin ardından yeşil-beyazlılar, Şengil'i gönderdi.

''Aidiyet duygusu olmadığı için ilişiği kesildi'' 

Bu durumun sosyal medya üzerinde bazı taraftarlarca tepki çekmesinin ardından Bursapor Kulübü, bir açıklamada bulundu.

Yeşil-beyazlılar, genç futbolcunun gönderildiğini, ''Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil’in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir.'' sözleriyle duyurdu.

Şengil: Karara saygı duyuyorum 

Bursaspor tarafından alınan ayrılık kararının ardından bir açıklama yapan Yiğit Şengil, kırdığı tüm yeşil-beyazlı taraftarlardan ve yönetimden özür dilediğini belirtti.

Alınan kararı saygıyla karşıladığını belirten Şengil, ''Bursaspor Kulübü'nde bana inanıp, transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, aldıkları kararı saygıyla karşılıyorum.'' ifadelerini kullandı.

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