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CHP Kılıçdaroğlu'ndan Anıktabir'e ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, mozoleye karanfil bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi.

Mozoleye karanfil bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Kılıçdaroğlu'nun Anıtkabir ziyareti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirildi.

Heyettekiler maske takarken, Aslanlı Yol'daki yürüyüş ve mozoleye çelenk bırakılması sırasında da sosyal mesafenin korunduğu görüldü.

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