HABER /  DÜNYA
ADV Hayırseverleri, gerçek muhtaçlarla buluşturan sofranın adıdır Ramazan
ADV Ramazan döneminde iftar sonrası tercih edebileceğiniz en hafif tatlı

Avrupa Konseyi'nden skandal 'Türkiye' açıklaması!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ait belediyelere yönelik kayyım atamalarını eleştirmeye çalışan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyledi.

Abone ol

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ait belediyelere yönelik kayyım atamalarını eleştiren Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyledi.

Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının yerlerine kayyım atanmasının Türkiye'de yerel demokrasinin düzgün şekilde işlemesi açısından ciddi ve sürekli bir tehdit olduğu şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Knape, kayyım atamaları konusunda Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'ndan rapor talep ettiklerini de belirterek, komisyonun yayınlayacağı raporu sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 92 bini geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı
Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi bugün başladı! Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP'li vekilden Burhan Kuzu'ya 19 Mayıs tepkisi! FETÖ'den mi öğrendin?
Devlet Bahçeli'den çok konuşulacak sözler! CHP'nin 'yeni' HDP planını açıkladı
TBB ve 80 barodan ortak bildiri: Seçim sisteminde değişikliğe karşıyız
ÖNCEKİ HABERLER
İtalya Başbakanı Conte: Bu kadar büyük bir krize hazırlıklı değildik
Bursaspor Beşiktaş paylaşımı yapan futbolcusunu kovdu
Açtıkları savaş kendi başlarına patladı! Yolun sonu görünüyor
Denizli'de arabaya yaslanma cinayetinde yeni gelişme
Kendisini döven eşini sırtından bıçaklayarak öldürdü!
Bugün kandil mi 19 Mayıs ne kandili var Diyanet dini günleri 2020
Yorumlar 2 yorum