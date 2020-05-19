Avrupa Konseyi'nden skandal 'Türkiye' açıklaması!

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ait belediyelere yönelik kayyım atamalarını eleştirmeye çalışan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyledi.

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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye ait belediyelere yönelik kayyım atamalarını eleştiren Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başbakanı Anders Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının gözaltına alınmasından endişe duyduklarını söyledi.

Knape, haklarında terör soruşturması olan belediye başkanlarının yerlerine kayyım atanmasının Türkiye'de yerel demokrasinin düzgün şekilde işlemesi açısından ciddi ve sürekli bir tehdit olduğu şeklinde skandal bir iddiada bulundu.

Knape, kayyım atamaları konusunda Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'ndan rapor talep ettiklerini de belirterek, komisyonun yayınlayacağı raporu sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.