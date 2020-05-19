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Yarasada 1500 farklı koronavirüs türü tespit edildi

Çin'de çorba yapılarak yenilen yarasalarda yeni pandemilere yol açabilecek 1500 farklı koronavirüs türünün olduğu ortaya çıktı.

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Vuhan Viroloji Enstitüsü’nden Shi Zhengli, koronavirüsün yarasalardan insanlara bulaştığı iddiaları üzerine araştırmalarına başladı.

Yeni pandemi tehlikesi
Zhengli yarasaların organizmalarında, bazıları ileride yeni bir pandemiye yol açabilecek olan yaklaşık 1.500 koronavirüs türü saptadı.

Araştırmacılar, yakaladıkaları yasaların tükürük, kan ve dışkılarından alınan yaklaşık 15 bin örneği analiz ederek bu verileri elde etti.

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