DSÖ’ye uluslararası koronavirüs soruşturması kararı

İsviçre’nin Cenevre kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle görüntülü konferans yoluyla düzenlenen Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yıllık toplantısında; ABD ve Çin'in de içlerinde bulunduğu Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ’nün koronavirüs salgınını yönetimi konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararını verdi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), 320 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu salgına karşı aldığı önlemler ve salgını yönetiş biçimi ise dünya kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

İsviçre’nin Cenevre kentinde salgın nedeniyle nedeniyle görüntülü konferans yoluyla düzenlenen Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yıllık toplantısında Birleşmiş Milletler üyesi 194 ülke, DSÖ’nün koronavirüs salgınını yönetimi, virüsün kaynağı ve insandan insana nasıl bulaştığı konusunda uluslararası bağımsız bir soruşturma yapılması kararını verdi.

Soruşturmanın amacı benzer olayların riskini azaltmak

Söz konusu soruşturmanın amacının benzer salgın olaylarının riskini azaltmak olduğu ifade edildi. Buna ek olarak; hayvanlarda ve insanlarda koronavirüs enfeksiyonunun nasıl önleneceği ve yeni zoonotik (hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar) rezervuarların oluşumunun nasıl önleneceği hakkında rehberlik sağlamak olduğu ifade edildi.

Ülkelerin soruşturma kararına tepkileri ne oldu?

Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; söz konusu soruşturma kararının alınması nedeniyle mutlu olduğunu ifade etti.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Sözcüsü Virginie Battu-Henriksson basına yaptığı açıklamada, "Bu dayanışma zamanıdır, parmakla işaret etme veya çok taraflı iş birliğini baltalama zamanı değil" ifadelerini kullandı.

Trump’tan Çin ve DSÖ’ye suçlama

ABD Başkanı Donald Trump yayınladığı mektupta; Çin’i ve DSÖ’yü suçladı. Trump, mektubunda DSÖ’den, "Çin’in kuklası" diye bahsetti. Trump daha önce Çin’i virüsü ‘kasıtlı’ olarak yaymakla suçlamış, "Çin’le ilgili çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Yaptıklarından dolayı mutlu değiliz ve bu gelinen noktadan mutlu değiliz. Virüsün ortaya çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin bunu yapabilirdi ve tüm dünya bu salgından etkilenmezdi” ifadelerini kullanmıştı. Bu mektubun ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel, DSÖ’ye destek verdiğini açıkladı. Merkel, “DSÖ, her şeyi bir araya getiren meşru küresel kurumdur" ifadelerini kullandı.

Rusya’dan Trump’ın suçlamalarına yanıt

ABD'nin Çin'e yönelik koronavirüs salgını suçlamalarını derinleştirirken, Rusya'dan Pekin yönetimine destek geldi. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, "Rusya, bu tür uydurma soruşturmalara, asılsız suçlamalara elbette karşı. Çin, salgından etkilenen ilk ülkeydi. Profesyonelce kısıtlama önlemleri, sıkı izolasyon kuralları ve karantina kuralları uygulayan Çin, diğer ülkelere salgına hazırlanmak ve deneyim kazanmak için bir buçuk ay kazandırdı. Bazıları ise yaklaşan tehdidi ciddiye almadı. Önlemleri zamanında uygulamadı. Başta Çin olmak üzere salgın nedeniyle suçlu aramaya, sorumluluk yüklemeye başladı. Bu tür süreçlerin politikleştirilmesi tehlikeli bu durum ciddi bir endişe yaratıyor" dedi.

Trump’ın söz konusu iddialarının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, "Koronavirüs tüm insanlığın ortak düşmanı. Bunu daha önce çok kez dile getirdik. Çin virüsün taşıyıcısı değil, virüsün mağduru. Washington yönetimi, düşmanın Pekin değil virüs olduğunu anlamalı" ifadelerini kullandı.