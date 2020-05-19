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Bakan Soylu duyurdu! Uyuşturucuya karşı mücadelede büyük zafer

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uyuşturucu ile mücadelede gelinen noktayı paylaştı. Bakan Soylu paylaşımına düştüğü notta 'Bugünümüzün ve geleceğimizin, uyuşturucu batağına saplanmasına izin vermeyeceğiz' ifadesini kullandı.

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İÇİŞLERİ Bakanlığı, uyuşturucuya bağlı ölümlerde; 2017-2018 arasında yüzde 30, 2018-2019 arasında ise yüzde 45,8'lik düşüş yaşandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu maddelere bağlı ölümlerdeki oranların yer aldığı grafiği paylaştı. Son 6 yıla ait ölüm rakamı ve oranlarının yer aldığı grafiğe göre; 2014 yılında 497 olan ölüm sayısı, 2015'te yüzde 19 artışla 590'a, 2016'da yüzde 56 artışla 920'ye, 2017'de ise yüzde 2,3'lük artışla 941'e yükseldi. 2018 yılında yüzde 30'luk artışla 657 ölüm görülürken, 2019'da yüzde 45,8'lik düşüşle 315'e geriledi. Adli Tıp Kurumu'nun çalışmasını tamamladığında grafiğin 375 civarında ölüm sayısıyla tamalanması öngörülüyor. Ayrıca, 2018'e göre; doğrudan maddeye bağlı ölümlerde yüzde 45 civarı bir düşüş olması öngörülüyor.

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